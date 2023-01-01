أخصائيين يحددون .. اختبارات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال



اضطراب فرط الحركة اضطراب فرط الحركة

للحصول على خطة علاج مناسبة لطفلك المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يجب إجراء بعض الاختبارات للتحقق من حالته العصبية والنفسية، والتي يجب إجراؤها بمعرفة أطباء وأخصائيين من ذوى الخبرة وفقا لما نشره موقع healthifyme.



و تشمل اختبارات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال



فحص التاريخ الطبي والاجتماعي للطفل والعائلة

يشمل الفحص البدني والتقييم العصبي فحوصات الرؤية والسمع والمهارات اللفظية والحركية، وتقييم الذكاء والكفاءة ومهارات المعالجة، ويشمل أيضًا سمات الشخصية، بمشاركة أولياء الأمور والمعلمين إذا كان الطفل في سن المدرسة.



فحص يسمى نظام التقييم المعتمد على التخطيط الكهربائي للدماغ (NEBA) ، والذي يقيس موجات الدماغ ثيتا وبيتا، و ثبت أن نسبة ثيتا / بيتا أعلى لدى الأطفال والمراهقين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مقارنة بالأطفال غير المصابين به.

بناءً على نتائج أداء طفلك والمعلومات التي تم جمعها من خلال أبحاثهم ، سيوصي الطبيب بخطة علاج مناسبة لمساعدة طفلك.

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أشياء يجب أن يفعلها الوالدانتربية طفل مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أمر صعب ولذلك من المهم أن تفهم الحالة الخاصة لطفلك وتتصرف وفقًا لذلك، وأن تتحلى بالصبر ، وكن قدوة لطفلك وحافظ على سلوكياتك وكن منضبطًا، واتبع جدولًا .قد يعاني طفلك من قلة الثقة بالنفس نظرًا لارتكابه عدة أخطاء ولذلك تحدث إلى طفلك بلغة بسيطة و ببطء لسهولة فهمها؛ بدلاً من قول "استعد للحفلة" قل "اختر ملابسك للمساء وارتدي ملابسك" وتواصل معهم بالعين أثناء التحدث، ثم كافئهم على السلوك الجيد وشجعهم على فعل المزيد منه.في حين أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لا يمثل إعاقة في التعلم ، إلا أنه يمكن أن يؤثر على الأداء الأكاديمي لطفلك ، كما أن المشكلات السلوكية أكثر شيوعًا بين الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر من غيرهم، ولذلك يجب ان توضح لطفلك ما هو السلوك المقبول من خلال وضع قواعد بسيطة وواضحة.ويقترح الخبراء أن التمرين يساعد في التحكم في الدوافع والمشاكل السلوكية الأخرى لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ولذلك حفِّز طفلك على ممارسة الرياضات مثل كرة السلة أو كرة القدم وعلمهم المهارات الاجتماعية مثل اتباع القواعدو تشير الأبحاث إلى أن قضاء الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يخفف من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.