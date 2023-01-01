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أخبار سارة لطلاب الثانوية: الآن يمكنك التقديم للجامعات الأهلية إلكترونيًا

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صورة الخبر: الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

أعلن مكتب التنسيق والقبول بجامعة المنصورة الاهلية عن فتح باب التقديم إلكترونيًا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية، الأجنبية، الثانوية الأزهرية، Stem، ومدارس النيل) لعام 2024م، للالتحاق بكليات الجامعة وهي: -

- كلية الطب البشري.
- كلية طب الفم والأسنان.
- كلية الصيدلة.
- كلية الهندسة.
- كلية التمريض.

وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس وحتى يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024م من خلال الرابط التالي: -
https://admission.mansnu.edu.eg

- وبالنسبة لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية؛ يتم تقديم طلبات القبول مباشرة في مقر الجامعة.

ولمعرفة المزيد عن كليات الجامعة، والبرامج الدراسية المتاحة بها؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: -

https://www.mansnu.edu.eg/programs-ar
ولمعلومات حول المصروفات الدراسية؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: -
https://www.mansnu.edu.eg/fees

كما تحذر إدارة جامعة المنصورة الأهلية أبناءها الطلاب من الأشخاص الذين يدعون أنهم مسؤولون عن القبول أو الوساطة، وتؤكد أن سداد الرسوم يكون فقط على الحساب البنكي للجامعة، وذلك بعد إصدار إذن الدفع من قبل مكتب التنسيق والقبول بالجامعة وإرساله للطالب على البريد الإلكتروني الخاص به والمسجل لدينا على النظام الخاص بالتقديم، علمًا بأن تقديم طلب الالتحاق مجاني وبدون رسوم.

https://www.mansnu.edu.eg/admission-office/2024-2024

المصدر: elbalad

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