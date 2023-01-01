

أحمد فتحي: هذه أكبر غلطة في حياتي أحمد فتحي: هذه أكبر غلطة في حياتي

حل الفنان أحمد فتحى ضيفاُ على برنامج "طاقة شخصية" الذي تقدمه سارة مجدي عبر راديو "إينرجي 92.1".



وتحدث فتحي خلال اللقاء عن الكثير من الصعاب التي مر بها في حياته وعن مشواره الفني.



ويقدم موقع FilFan.com أبرز تصريحات أحمد فتحي في اللقاء :

قد يعجبك أيضا...

1- بدأت حلم التمثيل منذ أكثر من 20 عاما.2- أول مشكلة تعرضت لها كانت "كيف أبدأإ التمثيل".3- سافرت خارج مصر بعد التخرج بسبب عدم حصولي على عمل ولكن رجعت بعد عام.4- عملت بالكثير من المهام مثل بائع على عربة كبدة لمدة يومين أو ثلاثة، كما عملت بالفنادق.5- أدين لزوجتي بالفضل الكبير في حياتي.6- النجاح ليس سهل هناك تعب وحلم وبحث على فرصة حقيقية للوصول.7- تمنيت نجاح دوري في مسلسل "حالة عشق" مع مي عزالدين والحمد لله حقق نجاح كبير.8- أحب ما اعمل دائمآ واحرص عليه بجانب أنني شخص عنيد.9- أكبر غلطة في حياتي هو سفري خارج مصر ولكن أدركت أنه من الضروري العودة لتحقيق حلم التمثيل.