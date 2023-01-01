أحمد سليمان: يجب إلغاء الدوري من أجل منتخب مصر

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أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك


طالب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بإلغاء الموسم الجاري من الدوري بسبب الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين ما يؤثر بدوره عليهم مع منتخب مصر.

وتحدث سليمان لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "يجب إلغاء الدوري، ضد بوركينا في الشوط الثاني ظهر جليا الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين، الأمر لا يتعلق بالأهلي أو الزمالك".

وبرر "مازال هناك الكثير من المباريات للأهلي والزمالك في كل البطولات متبقية وهناك البطولات الإفريقية فكل ذلك سيؤثر على منتخب مصر".

وأتم "كان طموحنا الوصول لكأس العالم في الماضي والنتيجة صفر نريد الآن الوصول والتقدم أكثر في المونديال خاصة مع الوصول لـ48 منتخبا".

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو في استاد القاهرة مساء أمس الخميس بهدفين لهدف في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتسع نقاط يليه غينيا بيساو بخمس نقاط.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة.

المصدر: إم بي سي مصر

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