أحمد سالم: فتوح منهار نفسيا.. وخضع لتحليل جديد ننتظر نتيجته .. فيديو



أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن كواليس حادث دهس أحمد فتوح، لاعب الزمالك، لأحد الأشخاص ووفاة هذا الشخص، واحتجاز فتوح حتى صدر بحقه قرارا باحتجازه لمدة 4 أيام.

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قال أحمد سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" فتوح وصبحي كانا في أجازة يومين بإذن من عبد الواحد اليسيد، راجعين بالليل والدنيا ضلمة، الفقيد مر فجأة حاول فتوح تفاديه لكنه اصطدم به، وأمر الله نفذ".أضاف أحمد سالم:" فتوح منهار نفسيا، الحادثة تحدث أمام عينية كل دقيقة، حوادث السيارات ليست أخلاقية، ووفقا للقانون ربنا يسهل".تابع أحمد سالم:" النيابة أجرت تحليل آخر، وفي انتظار النتيجة النهائية، أكثر دقة في حضور شخص من مركز السموم والطب الشرعي، التحليل الأولي لا يكون بنفس الدقة ولا تتوفر لي نتيجته النهائية، التحليل النهائي ستظهر نتيجته خلال ساعات".أشار أحمد سالم:" نتيجة التحليل التي نشرت؟ ليس لدي معلومة، والنيابة طلبت نتيجة التحليل بمعرفتها بعيدا عن الصورة المنتشرة".أوضح أحمد سالم:" سرعة سير فتوح بالسيارة؟ مازالت قيد التحقيق وليس لدي معلومة فيها".واصل أحمد سالم:" تواصلنا مع أسرة الفقيد بدافع تقيدم العزاء، وممكن بعد ذلك يحدث نوع من التواصل الثاني".