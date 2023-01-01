أحمد حمدي: حبي لزيدان وراء ارتداء القميص رقم 5 والسوبر الأفريقي حلم أسعى لتحقيقه



أحمد حمدي أحمد حمدي

تحدث أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك عن إصابة الرباط الصليبي الذي تعرض لها في لقاء نهائي الكونفدرالية، كاشفًا عن سر احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك نهضة بركان، ورأيه في لقاء السوبر الأفريقي ضد الأهلي.



وكان حمدي سجل هدف تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان ولكنه أصيب في نفس اللقاء بقطع في الرباط الصليبي.



وقال حمدي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الحمد الله، قدر الله وما شاء فعل، سأسافر هذا الأسبوع إلى ألمانيا للخضوع لعملية جراحية، أتمنى الدعاء من الناس وسأعود أقوى من الأول".

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وأضاف: "لقد شعرت بالإصابة في الملعب وسمعت صوت أول مرة أسمعه، وكنت متأكد أنها إصابة قوية".القضية الفلسطينيةوعن الاحتفال بهدفه أمام الكونفدرالية، أكد، لاعب الزمالك، قائلًا: "أنا متابع جيدًا للقضية الفلسطينية من أول يوم وهي قضية الدم والنخوة وهي قضية العالم كله، وعندما كنت في كندا شاركت في المظاهرات بسبب فلسطين وسنظل ندافع عنهم لآخر لحظة، وقررت أن أحتفل بهذه الطريقة تقديرا لهم".وأكمل: "نهضة بركان فريق جيد ويمتلك نقاط قوة كثيرة مثل الكرات الثابتة، لقد منحنهم هدايا في لقاء الذهاب واستقبلنا هدفين ولكن لم نستسلم ونجحنا في تسجيل هدف وهذا يُحسب للاعبين والجهاز الفني".وتابع: "تحدثنا كلاعبين أننا سنحارب على البطولة حتى آخر نفس (ومش هنرمي الفوطة) وفي الشوط الثاني سيطرنا وظهرت شخصية الزمالك".جوميز والسوبر الأفريقيوكشف حمدي عن رأيه في المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، قائلًا: "جوميز يمتلك خبرات وسيرة ذاتية مميزة، ويتميز بالهدوء وينعكس ذلك على الفريق، هو يعمل فرديا وفنيا مع اللاعبين، وهو إضاقة قوية للزمالك وسنحارب على الدوري إن شاء الله".وبسؤاله عن السوبر الأفريقي ضد الأهلي، أوضح: "بالتأكيد بطولة كبيرة وكل فريق يريد أن يتوج باللقب وأتمنى أن تكون من نصيبنا، ولا أعرف إمكانية لحاقي بالمباراة من عدمه، وهي بطولة لها طعم خاص".اللعب في الزمالكوسئُل حمدي عن هل كان يتوقع اللعب في الزمالك يوما ما؟، رد اللاعب، قائلًا: "لدي أصدقاء زملكاوية وكانوا يتحدثون معي بأنهم يتمنون لي اللعب في الزمالك، وهذا تحقق الحمد لله".واستكمل: "عقدي انتهى في كندا وعدت إلى مصر إجازة وتحدث معي حسين لبيب وحسين السيد وبدأت المفاوضات وكنت حابب التواجد ورامي نصوحي عضو الإدارة سعى لكي أتواجد في الزمالك، وكانت لدي الرغبة في الانضمام للزمالك".وأكد: "هناك أمور كثيرة لم أحققها في مصر وأشعر أنني سأحققها مع الزمالك وأتمنى أن أصنع تاريخا كبيرا مع النادي".وأشار: "مجلس الإدارة يبذل أقصى جهد معنا، وهناك لاعبين سعوا أن أكون في الزمالك مثل دونجا وزيزو وفتوح، والجميع كان يتمنى تواجدي في النادي".سر القميص رقم 5وبسؤاله عن ارتداء القميص رقم 5، قال أحمد حمدي: "أحب زين الدين زيدان وبما أننا في الزمالك وهو الملكي أيضًا أحببت قميص الرقم 5، أنا لست مدريدي بل أشجع برشلونة ولكن أحب زيدان".وأضاف: "سعيد بوجودي في الزمالك الآن، وسعيد بهذا القرار الذي اتخذته، ولا أريد التركيز على ما كان يُقال مُسبقا أن الأهلي وبيراميدز كانا يرغبان في ضمي عند عودتي إلى مصر".وأردف: "الأهلي وبيراميدز من الأندية الكبيرة ولكن اخترت الزمالك عند العودة إلى مصر".وأوضح: "لم أشعر بأي قلق من تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد وناصر ماهر، وجوميز يمتلك القدرة في توظيف اللاعبين".وأتم: "عندما كنت في الأهلي كانوا يريدون دخولي في صفقة تبادلية مع بيراميدز ولكنني رفضت وكنت أريد الاحتراف في هذا الوقت".