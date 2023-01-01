أحمد حسن يكشف .. صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

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صورة الخبر: أحمد حسن
أحمد حسن

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة حول إصابة لاعب الأهلي كوكا.

وكتب أحمد حسن: “كوكا يعاني من التهابات في الركبة، وأجرى أمس أشعة رنين وهناك صعوبة في لحاقه بمواجهة بلدية المحلة”.

كان فريق الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقى في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".



موعد مباراة الأهلي القادمة
وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المصدر: elbalad

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