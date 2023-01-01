أحمد حسن يكشف .. صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة حول إصابة لاعب الأهلي كوكا.
وكتب أحمد حسن: “كوكا يعاني من التهابات في الركبة، وأجرى أمس أشعة رنين وهناك صعوبة في لحاقه بمواجهة بلدية المحلة”.
كان فريق الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.
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