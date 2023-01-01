

أحمد السعدني يسخر من تكريم مغنية "عندي ظروف" أحمد السعدني يسخر من تكريم مغنية "عندي ظروف"

سخر أحمد السعدني من تكريم مغنية "عندي ظروف" شيما بمونديال القاهرة للإعلام.



ونشر السعدني عبر صفحته بموقع Facebook فيديو من تكريم شيما وعلق عليه ساخرا: مشربتش من شيما.



كما كتب السعدني: شيرين اتوقفت وشيما اتكرمت.. معلش أصل عندنا ظروف.

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وكانت قررت نقابة المهن الموسيقية سحب تصريح عمل شيما صاحبة أغنية "عندي ظروف"، خاصة وأنها ليست عضو عامل بالنقابة وتحصل علي تصاريح عمل سنوية مؤقتة.وأكدت النقابة أن الفيديو كليب الذي طرح علي اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أقل ما يوصف به أنه كليب إباحي يدعو للخروج عن القيم المجتمعية والأخلاق.منذ طرح الأغنية وأثارات جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بحذفها، ومعاقبة صناعها.أغنية "عندي ظروف"من كلمات محمد عاطف وألحان رامى جمال وتوزيع نور ومن إخراج محمد جمال.يشار إلى أن أحمد السعدني ينتظر عرض الجزء الثاني من مسلسله "الكبريت الأحمر" والذي يحمل عنوان "الكارما" والمقرر عرض في بداية شهر ديسمبر المقبل."الكبريت الأحمر" من بطولة أحمد السعدني، وداليا مصطفى، وريهام حجاج، وحازم سمير، وعبد العزيز مخيون، وأشرف زكي، وزكي فطين عبد الوهاب، وأحمد عبد الله محمود، وسيمون، وهو من تأليف دكتور عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.