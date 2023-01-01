أحدث سيارة كهربائية "فرنسية" وبهذا السعر..

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كشفت ألباين "ALPINE" الفرنسية عن سيارتها الجديدة A290، حيث سيتم انطلاقها عالميًا مع نهاية العام الجاري، كواحدة من أحدث السيارات الكهربائية، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي.

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تعتمد السيارة ألباين A290 الفرنسية على محرك بقوة 177 حصان للفئة GT، بينما تأتي فئة GT PERFORMANCE بمحرك اخر يتمكن من ضخ قوة قدرها 218 حصان و300 نيوتن متر من العزم الدوران، وجميع المحركات تعتمد فنيًا على تقنية الطاقة الكهربائية.ويقدم الاصدار القياسي من السيارة ببطارية سعة 52 كيلووات/ساعة، مع مدى للسير يقدر بـ 380 كيلومتر، بمعدل استهلاك يبلغ 15.8 كيلووات ساعة، بينما تصل السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/ساعة، ومن خلال القدرات الفنية يمكن للسيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 6.4 ثانية.تأتي السيارة ألباين A290 الفرنسية بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء أوتوماتيكي، جنوط رياضية مع إطارات ميشلان 19 بوصة، مقاعد من جلد نابا الفاخر، شاحن لاسلكي للهواتف، حساسات حركة أمامية وخلفية، شاشة لعرض الوسائط المتعددة والبيانات الخاصة لقائد المركبة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم.سعر سيارة A290 المقدمة من ألباين الفرنسية عالميًايذكر أن سيارة ألباين "ALPINE" الفرنسية A290 ستقدم في السوق العالمي بأسعار تبدأ من 39 ألف يورو.