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أحدث سيارة عائلية تقدمها الصين .. تفاصيل

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صورة الخبر: السيارة XPENG X9
السيارة XPENG X9


تواصل الصين من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات، وهذه المرة عبر النسخة X9 المقدمة من XPENG بعد أن كشفت عنها النقاب عالميًا، وتعد هذه السيارة من أحدث الاصدارات الصينية وذلك عن الفئة العائلية، بالاضافة إلى تمتعها بقدرات كهربائية.

المواصفات الفنية للسيارة XPENG X9
تعتمد سيارة XPENG X9 الصينية على محرك كهربائي بقوة إجمالية 370 كيلووات أو ما يعادل 503 حصان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة، وبطارية ليثيون ايون بمدى سير يصل لـ 600 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع إمكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 5.7 ثانية.

تأتي السيارة XPENG X9 بمقصورة داخلية فاخرة مع مفهوم الـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى جنوط رياضية ذات مظهر مميز، ومقابض مخفية للأبواب ليست بالشكل التقليدي، مع بصمة داخلية وخارجية، مكيف هواء أوتوماتيك ومتعددة المناطق.
دعمت سيارة XPENG X9 بعدد من التجهيزات ابرزها منظومة الحماية والامان عبر الوسائد الهوائية والمكابح، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن تتحكم في عدد من الاوامر، نظام ترفيهي صوتي، فتحة سقف بانوراما، مجموعة من مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية، كاميرات متابعة، واجهة أمامية ذات مظهر عصري، اضاءة LED، مقاعد كهربائية التحكم.

سعر السيارة XPENG X9 عالميًا


تبدأ أسعار السيارة XPENG X9 من 57 ألف دولار أمريكي.

المصدر: elbalad

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