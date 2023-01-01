أحدث سعر رسمي لموديل 2024 من ميتسوبيشي ميراج



ميتسوبيشي ميراج ميتسوبيشي ميراج

باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر تقدم شركة دايموند موتورز سيارة هاتشباك الوحيدة المتاحة من ميتسوبيشي في مصر، وهي سيارة ميراج التي تعتبر من سيارات هاتشباك الاقتصادية.



وخلال الأيام القليلة الماضية قدم الوكيل قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي ومنهم موديل 2024 من ميراج في السوق المصري، والتي كانت كالتالي:



- فئة واحدة بسعر 930 ألف جنيه.

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وتنتمي هذه السيارة لفئة هاتشباك، وتحمل محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 76 حصان و100 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة مع موديل 2023 من السيارة فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- كاميرا خلفية.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- شاشة 7بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- مرايات جانبية كهربائية.- ريموت لفتح وغلق أبواب السيارة عن بعد.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- نظام صوتي يضم سماعتين.- دعم لأنظمة تشغيل السيارات من أبل وأندرويد.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.