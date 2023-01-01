أحدث زيادة في سعر سيارتين بالسوق المصرية

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شهدت السوق المصرية زيادات ملحوظة في أسعار بعض السيارات العائلية، حيث أعلنت كل من علامة "بي واي دي" الصينية وشركة "شيري" عن زيادات جديدة في أسعار طرازاتها المجمعة محليًا، وصلت إلى 50 ألف جنيه في بعض الفئات.

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هذه الزيادات تأتي وسط تحديات مستمرة في السوق المصري وارتفاع تكاليف الإنتاج.زيادات أسعار "BYD F3" تصل إلى 20 ألف جنيهأعلنت شركة "بي واي دي" الصينية عن زيادة أسعار سيارتها العائلية F3 سيدان بقيمة 20 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.وبهذه الزيادة، أصبح سعر الفئة المزودة بناقل حركة يدوي 590 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر الفئة المزودة بناقل أوتوماتيك إلى 670 ألف جنيه.تأتي "بي واي دي F3" بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان وعزم 145 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة يدوي للفئة الأولى وأوتوماتيك CVT من 6 سرعات للفئة الأعلى تجهيزًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.تتميز السيارة بمواصفات أمان متعددة تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD. أما من الداخل، فتأتي بمقصورة مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.زيادات أسعار سيارات "شيري" تصل إلى 50 ألف جنيهفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار طرازات "شيري" المجمعة محليًا، موديلات 2025، خلال شهر سبتمبر الجاري.وتراوحت الزيادة بين 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مع تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024.أسعار شيري أريزو 5ارتفعت أسعار "شيري أريزو 5" سيدان العائلية موديل 2025 بقيمة 10 آلاف جنيه، لتبدأ الفئة الأولى من 655 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ700 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ725 ألف جنيه.أسعار شيري تيجو 3كما ارتفعت أسعار "شيري تيجو 3" برو موديل 2025 بقيمة 15 ألف جنيه، حيث أصبح سعر الفئة Comfort الأولى يبدأ من 880 ألف جنيه، والفئة Luxury الثانية 955 ألف جنيه، بينما الفئة Turbo الأعلى تجهيزًا وصل سعرها إلى مليون و30 ألف جنيه.تعكس هذه الزيادات تحديات السوق المصري المستمرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتغيرات أسعار العملات.ومع ذلك، تستمر "بي واي دي" و"شيري" في تقديم سيارات بتجهيزات متنوعة وأسعار تنافسية في الفئات العائلية، مع مراعاة التوازن بين الأداء والمواصفات المطلوبة من المستهلكين.