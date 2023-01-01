أحدث تسريبات تكشف عن iPhone 16

تشتهر شركة Apple بالكتمان الشديد حول أجهزتها غير المعلنة وشؤونها بشكل عام. ونادراً ما تحدث تسريبات حول هواتف iPhone، وغالبًا ما نعتمد على معلومات من جهات خارجية أو صناعات أو موردين مرتبطين للحصول على بعض التلميحات.
على سبيل المثال، علمنا مؤخرًا أن من المتوقع أن يبدأ إنتاج شاشات iPhone 16 و 16 Pro في شهر يونيو، مما يلمح إلى أن طرازات iPhone 16 الجديدة ستلتزم بالتقليد وستصدر في سبتمبر.
ومع ذلك، هذا العام، ربما تكون هناك بعض الثغرات في سرية Apple حيث رأينا بالفعل وحدة وهمية لهاتف iPhone 16 Pro Max تبدو حقيقية إلى حد ما في الأسواق، مما يشير إلى أن من المتوقع أن يزداد حجم إصدار Pro Max.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!