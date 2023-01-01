أحدث تسريبات تكشف عن iPhone 16



iPhone 16 iPhone 16

تشتهر شركة Apple بالكتمان الشديد حول أجهزتها غير المعلنة وشؤونها بشكل عام. ونادراً ما تحدث تسريبات حول هواتف iPhone، وغالبًا ما نعتمد على معلومات من جهات خارجية أو صناعات أو موردين مرتبطين للحصول على بعض التلميحات.



على سبيل المثال، علمنا مؤخرًا أن من المتوقع أن يبدأ إنتاج شاشات iPhone 16 و 16 Pro في شهر يونيو، مما يلمح إلى أن طرازات iPhone 16 الجديدة ستلتزم بالتقليد وستصدر في سبتمبر.



ومع ذلك، هذا العام، ربما تكون هناك بعض الثغرات في سرية Apple حيث رأينا بالفعل وحدة وهمية لهاتف iPhone 16 Pro Max تبدو حقيقية إلى حد ما في الأسواق، مما يشير إلى أن من المتوقع أن يزداد حجم إصدار Pro Max.

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في تطور جديد، تم نشر صورة أخرى منفردة لهاتف iPhone غامض على الإنترنت. يبدو هذا الهاتف مثيرًا للاهتمام للغاية. ونظرًا لأنه يحتوي على كاميرتين فقط وبالاستناد إلى حجمه، نميل إلى الاعتقاد بأنه هاتف iPhone 16 العادي. وإذا تبين أن هذه صورة حقيقية، فمن المحتمل أن تكون وحدة وهمية أخرى. لكن هذا لا يهم كثيرا في سياق الموضوع.من المثير للاهتمام أن نرى شركة Apple تعود ربما إلى ترتيب كاميرا عمودي على الظهر. آخر مرة حدث ذلك كانت في هاتف iPhone 12. ومع ذلك، يمكننا أن نرى بوضوح أن نتوءات الكاميرا لا تتطابق تمامًا، لذلك نحن ننظر إلى تصميم غير معلن.لسوء الحظ، هذا كل ما لدينا من معلومات حول الصورة التي تم تسريبها.