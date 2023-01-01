أحدث الصور المسربة تكشف عن تصميم الجهة الخلفية ل Galaxy Z Fold6

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صورة الخبر: Galaxy Z Fold6
Galaxy Z Fold6

كشفت أحدث الصور المسربة عن تصميم هاتف Galaxy Z Fold6 المرتقب من سامسونج من الجهة الخلفية.

تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، ولقد أوضحت التسريبات المصورة السابقة تصميم هاتف Z Fold6 من الجهة الأمامية، حيث يظهر الهاتف بتصميم نحيف للإطارات.

بينما تكشف الصور الجديدة عن تصميم الجهة الخلفية من الهاتف، حيث يظهر جزء من الغطاء الخلفية والكاميرة الرئيسية لهذا الإصدار.

وتظهر زوايا الغطاء الخلفي لهاتف Z Fold6 بتصميم يحاكي إصدار Ultra من سلسلة Galaxy S، أيضاً تظهر وحدة الكاميرة الرئيسية بالتصميم التقليدي المميز لهواتف سامسونج، حيث تأتي الكاميرة بتصميم رأسي، إلا أن الكاميرات تأتي في وحدة بتصميم مستطيل.

ويحاكي هذا التصميم كاميرة Galaxy Z Fold5، إلا أن التصميم البيضاوي لوحدة الكاميرة لا يأتي بنفس الشكل البارز المميز لكاميرة الإصدار السابق، كما يختلف تصميم الحلقة التي تحيط بعدسات الكاميرة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب في شهر يوليو.

المصدر: بوابه المتميز

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