أحدث الصور المسربة تكشف عن تصميم الجهة الخلفية ل Galaxy Z Fold6

كشفت أحدث الصور المسربة عن تصميم هاتف Galaxy Z Fold6 المرتقب من سامسونج من الجهة الخلفية.
تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، ولقد أوضحت التسريبات المصورة السابقة تصميم هاتف Z Fold6 من الجهة الأمامية، حيث يظهر الهاتف بتصميم نحيف للإطارات.
بينما تكشف الصور الجديدة عن تصميم الجهة الخلفية من الهاتف، حيث يظهر جزء من الغطاء الخلفية والكاميرة الرئيسية لهذا الإصدار.
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