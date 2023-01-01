أحدث التطورات في كلية هندسة طنطا: برامج جديدة تُواكب احتياجات سوق العمل

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يعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة اليوم على إضافة برنامجي "التخطيط والتصميم العمراني، والهندسة والبتروكيماويات في درجة البكالوريوس بكلية الهندسة جامعة طنطا.







أكد الدكتور محمود ذكى أن إضافة البرنامجين يأتي تماشياً مع التوجه العام للدولة في استحداث وتطوير برامج دراسية بينية تلبي احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولى، وتعزز ربط الجامعات بالصناعة والمجتمع، خاصة في مجالات الصناعات النفطية والكيميائية والبتروكيمياويات وهندسة التخطيط والتصميم العمراني، ودعم خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتحقيق الاستثمار في المعرفة بالقطاعات الصناعية والاقتصادية.

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أضاف الدكتور أحمد نصر عميد الكلية أنه تمت صياغة اللوائح والخطط الدراسية المقترحة للقسمين وفقا للمعايير والقياسات الدولية ومتطلبات التخرج من حيث المحتوى العلمي وعدد الساعات المعتمدة، موضحاً أن برنامج التخطيط والتصميم العمراني يهدف إلى اعداد خريجين لخدمة قطاع التنمية العمرانية والدراسات التخطيطية على المستويات المحلية والاقليمية وتحقيق الاستغلال الامثل لاستخدامات الاراضي لخدمة اهداف التنمية، كما يهدف برنامج الهندسة والبتروكيماويات إلى اعداد مهندسين تقنيين لديهم القدرة على حل المشكلات الصناعية المختلفة والعمل على تطوير العمليات الإنتاجية وتشغيل الوحدات الصناعية و تصميم تكنولوجيا العمليات الكيميائية وإنشائها ونمذجتها ومحاكاتها وفهم الرسوم، والمخططات الهندسية، والتكنولوجية، وإعدادها.