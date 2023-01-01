أحدث أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 في مصر



ميتسوبيشي إكليبس كروس ميتسوبيشي إكليبس كروس

أعلنت شركة دايموند موتورز باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر عن أحدث قائمة سعرية لموديل 2024 من سيارتها إكليبس كروس، حيث تم ذكر الأسعار بهذه القائمة كالتالي:



- فئة أولى بسعر 1 مليون و675 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 1 مليون و740 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 1 مليون و800 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 1 مليون و870 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يتم تقديمه محليا بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.أما بالنسبة لأهم التجهيزات المقدمة مع موديل 2024 من السيارة فتشمل الآتي:- 7 وسائد هوائية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- نظام تعزيز قوة الكبح.- نظام للتحكم في الجر.- نظام ثبات للسيارة في المنعطفات والمنحنيات.- مثبت سرعة.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مصابيح هالوجين أمامية.- مصابيح LED أمامية نهارية.- كاميرا خلفية.- سبويلر خلفي.- ريموت لغلق وفتح أبواب السيارة عن بعد.- شاشة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- سنسور مطر.- بلوتوث.- فتحات تكييف خلفية.- دعم لأنظمة تشغيل السيارات من أبل وأندرويد.