أحدث أسعار لسيارات Q3 وQ3 سبورتباك من أودي



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلن وكيل أودي في مصر (الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف) خلال الفترة الماضية عن أحدث قائمة سعرية رسمية لسيارات أودي في مصر، ومن ضمنهم سيارات Q3 وQ3 سبورتباك في السوق المحلي، وكانت أسعار فئاتهم كالتالي:



أودي Q3:



- فئة Advanced بسعر 2 مليون و390 ألف جنيه.

قد يعجبك أيضا...

- فئة S-Line بسعر 2 مليون و590 ألف جنيه.أودي Q3 سبورتباك:- فئة S-Line محرك 1400 سي سي بسعر 2 مليون و790 ألف جنيه.- فئة S-Line Black Package محرك 1400 سي سي بسعر 2 مليون و850 ألف جنيه.- فئة S-Line محرك 2000 سي سي Quattro بسعر 3 مليون و550 ألف جنيه.وتضم التجهيزات الأساسية بهاتين السيارتين مرايات جانبية كهربائية، ومثبت سرعة، وسنسور لتشغيل المساحات في حالة المطر، وكاميرا خلفية، ونظام صوتي قوي، ونظام إضاءة داخلي قابل للتعديل، ومصابيح ضبابية، كما تحمل هذه الموديلات العديد من وسائل الأمان منها أنظمة ABD وEBD للمكابح، ونظام إلكتروني للمحافظة على ثبات السيارة، ونظام مساعد للسائق في هبوط المنحدرات، ووسائد هوائية أمامية.