أحدث أسعار سيارات volvo ومواصفاتها في مصر

كشفت فولفو مؤخرًا عن أحدث أسعار سياراتها المتوفرة في مصر والتي أشارت لانخفاض عن آخر قائمة رسمية أصدرتها الشركة.
تضم تشكيلة فولفو المقدمة حاليًا ثلاثة موديلات SUV بأحجام مختلفة، جميعها مزودة بمحرك 2000 سي سي، كانت قد قدمت الشركة أيضاً النسخ المحدثة من XC40 وXC60 المحدثة منذ فترة، في السطور التالية نستعرض أسعارها وأهم مواصفاتها.
تقدم فولفو XC40 موديل 2024 بفئتين تتراوح أسعارها بين 2 مليون و690 ألفا، و2 مليون و990 ألف جنيه، تأتي السيارة بنسخة B4 المزودة بمحرك 2000 سي تدعمه منظومة هجينة خفيفة 48 فولت للانطلاق بقوة 197 حصان وعزم 300 نيوتن/ متر من الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.4 ثواني وصولاً لسرعة قصوى 180 كم/س.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!