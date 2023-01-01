أحدث أسعار سيارات BMW الكهربائية بالسوق المصري

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BMW

خلال الفترة الماضية قدمت شركة جلوبال أوتو، باعتبارها وكيل سيارات BMW في السوق المصري، أحدث قائمة سعرية لسياراتها الكهربائية المتاحة في السوق المحلي، حيث كانت هذه القائمة لموديلات 2024 كالتالي:

الفئة الرابعة:

- موديل i4 eDrive40 M Sport بسعر 4 مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الخامسة:

- موديل i5 eDrive40 Luxury Line بسعر 6 مليون و200 ألف جنيه.

- موديل i5 eDrive40 Luxury Bronze بسعر 6 مليون و200 ألف جنيه.

- موديل i5 eDrive40 M Sport بسعر 6 مليون و200 ألف جنيه.
الفئة السابعة:

- موديل i7 xDrive60 الكهربائية بسعر 10 مليون و500 ألف جنيه.

iX1:

- موديل iX1 eDrive20 M Sport بسعر 3 مليون و400 ألف جنيه.

iX2:

- موديل iX2 eDrive20 M Sport بسعر 3 مليون و600 ألف جنيه.

iX:

- موديل iX xDrive50 بسعر 7 مليون و280 ألف جنيه.

المصدر: التوكيل

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