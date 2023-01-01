أحدث أسعار سيارات BMW الكهربائية بالسوق المصري

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خلال الفترة الماضية قدمت شركة جلوبال أوتو، باعتبارها وكيل سيارات BMW في السوق المصري، أحدث قائمة سعرية لسياراتها الكهربائية المتاحة في السوق المحلي، حيث كانت هذه القائمة لموديلات 2024 كالتالي:



الفئة الرابعة:



- موديل i4 eDrive40 M Sport بسعر 4 مليون و300 ألف جنيه.

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الفئة الخامسة:- موديل i5 eDrive40 Luxury Line بسعر 6 مليون و200 ألف جنيه.- موديل i5 eDrive40 Luxury Bronze بسعر 6 مليون و200 ألف جنيه.- موديل i5 eDrive40 M Sport بسعر 6 مليون و200 ألف جنيه.الفئة السابعة:- موديل i7 xDrive60 الكهربائية بسعر 10 مليون و500 ألف جنيه.iX1:- موديل iX1 eDrive20 M Sport بسعر 3 مليون و400 ألف جنيه.iX2:- موديل iX2 eDrive20 M Sport بسعر 3 مليون و600 ألف جنيه.iX:- موديل iX xDrive50 بسعر 7 مليون و280 ألف جنيه.