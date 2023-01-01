أحدث أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024..بعد الانخفاض الكبير..



سوزوكي جراند فيتارا 2024 سوزوكي جراند فيتارا 2024

بعد انخفاضها الكبير لأكثر من 200 ألف جنيه، تواصل سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024، الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية الاستقرار على نفس السعر حتى اليوم، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعائلات الباحثة عن سيارة تجمع بين الأداء والتكنولوجيا.







تصميم خارجي أنيق ومساحة داخلية واسعة

تأتي جراند فيتارا الجديدة بأبعاد مميزة حيث يبلغ طولها 4.345 مم، وعرضها 1.535 مم، وارتفاعها 1.645 مم.

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توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 310 لتر، وتزداد لتصل إلى 1.147 لتر بعد طي المقاعد الخلفية، مما يوفر مساحة واسعة تلبي احتياجات العائلات.تُقدم السيارة على عجلات رياضية بقياس 17 بوصة، مما يضفي عليها مظهرًا رياضيًا.مواصفات سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024تعتمد جراند فيتارا على محرك طبيعي التنفس بسعة 1500 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 105 حصان.يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مما يوفر تجربة قيادة سلسة واقتصادية.تصميم مستوحى من سوزوكي فرونكس الجديدةيتميز تصميم جراند فيتارا الجديدة بشبكة كبيرة مصنوعة من الكروم ومصابيح DRL النحيفة، مما يمنح السيارة مظهرًا جريئًا وعصريًا. هذا التصميم الأنيق مستوحى من سيارة سوزوكي فرونكس الجديدة، مما يعزز من جاذبية السيارة ويجعلها تبرز في فئتها.تجهيزات تكنولوجيةداخل المقصورة، تأتي جراند فيتارا بشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، مع شاشة HD واتصال Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية مع نظام ملاحة، وكاميرا عرض 360 درجة، وشاحن لاسلكي، ونظام صوت Arkamys.مواصفات أمان متقدمةتشتمل مواصفات الأمان في جراند فيتارا على 6 وسائد هوائية، ونظام ESP مع نظام المساعدة على تثبيت المرتفعات، والتخفيف من الانقلاب.أسعار سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024تتوفر جراند فيتارا الجديدة بفئتين من التجهيزات، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من مليون و750 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية مليون و800 ألف جنيه.تظل سوزوكي جراند فيتارا 2024 خيارًا متاحًا للعائلات الباحثة عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين الفخامة والعملية.