أحدث أسعار سكودا أوكتافيا 2024 في مصر



سكودا أوكتافيا 2024 سكودا أوكتافيا 2024

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا تقديم شركة كيان ايجيبت وكيل سيارات سكودا التشيكية في مصر لأحدث قائمة سعرية لسياراتها ومن ضمنهم كانت سكودا أوكتافيا، حيث تم الإعلان عن أسعارها الرسمية كالتالي خلال شهر يوليو:

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- فئة أمبيشن بسعر 1 مليون و900 ألف جنيه.- فئة ستايل بسعر 2 مليون و150 ألف جنيه.- فئة ستايل بلس بسعر 2 مليون و400 ألف جنيه.- فئة RS الرياضية بسعر 3 مليون جنيه.ويتم تقديم هذه الفئات من أوكتافيا بفئتين من المحركات، أولهما متاح بأول ثلاث فئات، وهو محرك مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، تبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما الفئة الثانية من المحركات فتتواجد بالفئة الرابعة من السيارة، وهي لمحرك مكون من 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 20000 سي سي وقوته 245 حصان و370 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).