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أحجار كريمة صفراء مفيدة للصحة النفسية.. تعزز من تحفيزك وقوة إرادتك

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صورة الخبر: حجر السترين الأصفر
حجر السترين الأصفر

لا شك أن اللون الأصفر يتميز بطاقته النشطة التي تحفز من يراه أو يرتديه على القيام بأي شيء بحيوية ونشاط. بالإضافة إلى ذلك، يشجع اللون الأصفر على التصرف بشكل مبهج ويرفع المعنويات. هناك أيضًا أحجار كريمة صفراء تعمل على تحفيز الدافع وقوة الإرادة، ويعتقد أنها تساعد في شحذ الذاكرة وتعزيز التركيز. إذ تساعد طاقة الضوء الصادرة منها على تصفية الذهن. نستعرض في هذا التقرير مجموعة من الأحجار الكريمة الصفراء التي تساهم في تحقيق ذلك، وفقًا لما نشره موقع "Energy Muse".

حجر السترين
يقول خبراء الطاقة إن هذا الحجر يضيء حياتك بالطاقة الإيجابية، فهو يعتبر حجر التجلي الأول، فيساعدك على تحقيق جميع أحلامك وأهدافك ونواياك بشكل أسرع، فضع قطعة من حجر السترين في محفظتك لتجلب لك الوفرة والثروة، وعندما تشعر بالاكتئاب أو الإحباط أو أن السلبية تسيطر على مزاجك، أمسك بلورة من حجر السترين في يدك لملء جسمك بالضوء والإيجابية، لا يحمل حجر السترين أي طاقة سلبية؛ بل إنه يحول ويبدد أي طاقة سلبية في مساحتك وجسمك وعقلك.

عين النمر
حجر عين النمر يعزز الجرأة المرتبطة بالنمر، فإذا وجدت نفسك تشعر بالتردد، فإن عين النمر ستساعدك على منحك ذلك الشعور الخاص، ويقال إن وضع عين النمر في محفظتك يضمن عدم إفراغها أبدا، ويعزز ارتداؤه التفاؤل والشخصية المشرقة الواضحة، فضع في منزلك لحمايتك وعائلتك من السلبية والخوف، كما أنه يمنح الشجاعة للمضي قدما في الحياة.
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حجر اليشم الأصفر
يصدر حجر اليشم الأصفر باستمرار اهتزازات إيجابية لربطك بطاقة الشمس، فإذا كنت تشعر بالتوتر أو القلق أو الاكتئاب، فاحمله بين يديك لاستبدال هذه المشاعر السلبية بالفرح والسعادة، عندما تشعر بالخمول وعدم التحفيز، يمكن أن يعمل كدفعة من الطاقة، على غرار الأدرينالين الذي يفرزه جسمك.


حجر الكبريت الكريم
تحدث بلورات الكبريت تحولا هائلا، وتساعدك على احتضان قوتك الداخلية واتباع أحلامك، تحصل بلورات الكبريت على لونها الأصفر من وجود غاز الكبريت في وقت تشكل بلورة الكوارتز، إن حمله يزيد من احترامك لذاتك ويجلب لك موجة من القوة الروحية، ويمكن أن يساعدك في التغلب على أي خوف أو عقبات تقف في طريقك لإجراء تغييرات في حياتك.

المصدر: اليوم السابع

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