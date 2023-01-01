أحترس .. علامات بالبطاطس تؤكد إصابتها ببكتيريا تسبب الموت



البطاطس البطاطس



قد تواجه الكثير من ربات المنزل بعض المشاكل الغذائية والصحية الخاصة بالأطعمة والتي يجب أن تكون كل أم على دراية كبيرة بها.







ومن الكوارث الغذائية التي يجب أن تحذر منها الأمهات هي بكتيريا البطاطس.

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ونشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن العفن البني في البطاطس.وقالت نوح في منشورها" اوعي تاكلها فإن العفن البني في البطاطس Potato Brown rot المسبب له نوع من البكتيريا Pseudomonas solanacearum.وأشارت سماح إلي أن العفن البني علي الدرنات تتكون مواد لزجة بمرور الوقت تسبب تكاثر بكتيري ضار قد يسبب نزلات معوية حادة قد تصل لتسمم غذائي .وقد تكون العلامات هي وجود تغير بلون البطاطس يميل إلي اللون البني أو الاصفرار لذلك من الافضل تجنب أي لون او اي حاجة غريبة.وأوضحت سماح شكل عفن البطاطس والبكتريا من خلال صورة لشرائح البطاطس المصابة والتي لايجب تناولها نهائيا.لذلك احذر من شراء البطاطس المنتشرة بالاسواق بأسعار غير السعر المعروف لها عند باقي بائعين الخضار