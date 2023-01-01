أجواء ربيعية لطيفة مع أمطار رعدية وسيول محتملة في بعض المناطق: توقعات طقس الأسبوع المقبل



أمطار خفيفة أمطار خفيفة



كشفت الدكتورة إيمان شاكر، عضو هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة والأحوال الجوية في يوم شم النسيم ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مدار الأسبوع المقبل.



حالة الطقس اليوم

وقالت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة: إن طقس اليوم الجمعة يشهد تراجعا في معدلات درجات الحرارة بواقع 12 درجة بعدما سجلت العظمى الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا بلغت ذروتها الأربعاء، 41 درجة بالقاهرة الكبرى، نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض صحراوي أدى لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.



وتوقعت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل العظمى بالقاهرة اليوم الجمعة 29 درجة، لافتة إلى أن بعض المناطق بدأت تتأثر بسقوط الأمطار منذ مساء أمس، وصباح اليوم شهدت مناطق في القاهرة الكبرى، سقوط أمطار خفيفة، متوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.

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وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن بعض السحب الركامية والمنخفضة تكونت الآن مما تؤثر على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.سقوط الأمطاروحذرت عضو هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار أكثر حدة اليوم، على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال ووسط وجنوب الصعيد، موضحة أنها ستكون أمطارا ما بين خفيفة ومتوسطة ورعدية، ويمكن أن تصل لحد السيول على بعض المناطق نظرا للطبيعة الجغرافية.وتابعت إيمان شاكر، أن الأجواء اللطيفة تستمر اليوم وغدا، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر على مدار الأسبوع المقبل الذي سيكون أسبوعا لطيفا يشهد أجواء ربيعية.درجات الحرارة في الفترة المقبلةوأردفت أن درجات ستتراوح خلال الأيام المقبلة ما بين 29 و30 و31 على أقصى تقدير، مضيفة أنه من الوارد حدوث ارتفاعات في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، كون فصل الربيع يشهد موجات حرارية متكررة لكن مدتها تكون قصيرة من يوم إلى 3 أيام.بالنسبة لطقس يوم شم النسيم، قالت إن درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل ستشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتسجل 33 و34 درجة، ناصحة باصطحاب شمسية أو قبعة للوقاية من أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة التي تكون عمودية، وتناول كميات كبيرة من المياه.