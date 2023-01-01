أجواء ربيعية لطيفة مع أمطار رعدية وسيول محتملة في بعض المناطق: توقعات طقس الأسبوع المقبل

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن بعض السحب الركامية والمنخفضة تكونت الآن مما تؤثر على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، عضو هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة والأحوال الجوية في يوم شم النسيم ودرجات الحرارة والظواهر الجوية على مدار الأسبوع المقبل.
حالة الطقس اليوم
وقالت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة: إن طقس اليوم الجمعة يشهد تراجعا في معدلات درجات الحرارة بواقع 12 درجة بعدما سجلت العظمى الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا بلغت ذروتها الأربعاء، 41 درجة بالقاهرة الكبرى، نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض صحراوي أدى لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
وتوقعت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل العظمى بالقاهرة اليوم الجمعة 29 درجة، لافتة إلى أن بعض المناطق بدأت تتأثر بسقوط الأمطار منذ مساء أمس، وصباح اليوم شهدت مناطق في القاهرة الكبرى، سقوط أمطار خفيفة، متوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!