أجواء آليات MECHA المشتعلة تُسيطر على تحديث الإصدار 3.2 في PUBG MOBILE

تُعلن ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى ألعاب الجوال الأكثر شعبية في العالم، عن تحسينات جديدة في تحديث الإصدار 3.2، المتاح حتى 9 يوليو. سيتمكن اللاعبون من استكشاف الأعاجيب الآلية في وضع World of Wonder والوضع الجديد ذو السمات الجديدة Mecha Fusion، إلى جانب تحسينات الدورة 6 من الموسم 18 وتحديثات Metro Royale. وستشمل تحديثات الشاشة الرئيسية أيضاً مسابقة جديدة ستتيح للاعبين عرض إبداعاتهم للحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة.
يقدم تحديث الإصدار 3.2 وضع Mecha Fusion ذو السمات الجديدة، وسيكون متوفر ضمن خرائط Erangel وLivik وMiramar، وسيجلب ثلاث آليات فريدة إلى ببجي موبايل هي Levitron وStrider وArmamech. تُعدّ Levitron مركبة فريدة يمكنها الانتقال بين السرعة والوضع المغناطيسي، وتتميز بقدرة "المغنطة" التي يمكن استخدامها للإمساك بالشخصيات والمركبات والأدوات وإلقائها. بينما تتميز Strider بقدرات القفز وإطلاق الصواريخ، في حين توفر Armamech المركبة الضخمة ذات الأربعة مقاعد التي تم إنشاؤها من خلال الجمع بين Strider وLevitron، تنوعاً لا مثيل له، وهي مجهزة بأسلحة مزدوجة ومهارات نظيراتها. ويمكن استدعاء Armamech في Steel Ark، وهي سفينة ذات طراز مستقبلي تحتوي على كميات كبيرة من الإمدادات التي ستظهر عدة مرات على كل خريطة إلى جانب طائرات نقل اللاعبين. وتتميز Steel Ark أيضاً بمساحة داخلية ضخمة مع هيكل شاهق متعدد الطبقات يوفر مساحة ممتعة لللاعبين. ويمكن أيضاً العثور على كل من Levitron وStrider في Steel Ark وقواعد التجميع التي ستنتشر في خرائط Erangel وLivik وMiramar، مما يوفر للاعبين فرصاً لتجديد صحة الآلات وتزويدها بالوقود والصواريخ.
سيضم وضع Mecha Fusion بالإضافة إلى الآليات الجديدة، العديد من عناصر الشخصيات الحديثة إلى ببجي موبايل، ومنها Jetpack التي تعزز سرعة الحركة وتوفر قدرات التحويم لمدة قصيرة، إضافةً إلى خاصية Personal AED التي تمنح اللاعبين القدرة على إنقاذ أنفسهم عند السقوط. ويستطيع اللاعبون أيضاً تزويد أنفسهم بـMagnet Gun، الذي يعمل كنسخة سلاح ناري من مقارنةً بالسلاح المغناطيسي، وRespawn Beacon الذي يسمح بإعادة النشر الفوري للزملاء الفريق الذين تم إقصاءهم.
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