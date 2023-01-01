أجهزة iPad تدعم متاجر التطبيقات الأخرى فى 16 سبتمبر

كشفت أبل أنها ستسمح لمستخدمي iPad في الاتحاد الأوروبي بتثبيت متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية على أجهزتهم اللوحية دون الحاجة إلى تحميلها بدءًا من 16 سبتمبر، كما ستحتاج إلى تثبيت iPadOS 18 أيضا والذي سيكون متاحًا على نطاق واسع يوم الاثنين القادم، وفقاً لموقع engadget.وصنفت المفوضية الأوروبية iPadOS في أبريل باعتباره "خدمة منصة أساسية" مما يعني أنه مثل iOS ومتجر التطبيقات وSafari، حيث أنه يخضع نظام التشغيل لقواعد أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد، وكما يشير موقع "TechCrunch" ان ابل كان لديها ستة أشهر لتحديث iPadOS حتى تمتثل لقانون DMA، والذي تضمن فتح المنصة لأسواق تطبيقات الجهات الخارجية.
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