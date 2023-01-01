أجهزة iPad تدعم متاجر التطبيقات الأخرى فى 16 سبتمبر



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشفت أبل أنها ستسمح لمستخدمي iPad في الاتحاد الأوروبي بتثبيت متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية على أجهزتهم اللوحية دون الحاجة إلى تحميلها بدءًا من 16 سبتمبر، كما ستحتاج إلى تثبيت iPadOS 18 أيضا والذي سيكون متاحًا على نطاق واسع يوم الاثنين القادم، وفقاً لموقع engadget.

قد يعجبك أيضا...

وصنفت المفوضية الأوروبية iPadOS في أبريل باعتباره "خدمة منصة أساسية" مما يعني أنه مثل iOS ومتجر التطبيقات وSafari، حيث أنه يخضع نظام التشغيل لقواعد أكثر صرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد، وكما يشير موقع "TechCrunch" ان ابل كان لديها ستة أشهر لتحديث iPadOS حتى تمتثل لقانون DMA، والذي تضمن فتح المنصة لأسواق تطبيقات الجهات الخارجية.تعهدت "Epic Games" بالفعل بإحضار سوق تطبيقاتها إلى iPadOS، مما يعني أنه يجب أن يتمكن الأشخاص في الاتحاد الأوروبي من لعب Fortnite وFall Guys بشكل أصلي على أجهزة iPad المتوافقة في المستقبل القريب، ووصلت العديد من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية الأخرى إلى iOS في الاتحاد الأوروبي منذ أن أضافت ابل الدعم الرسمي في مارس.كما أن هناك تغيير رئيسي آخر قادم لأجهزة iPad مع طرح iPadOS 18، ولكنه قد يغير في النهاية كيفية تصفح مستخدمي الاتحاد الأوروبي للويب على أجهزة iPad الخاصة بهم، وستسمح ابل لمتصفحات الطرف الثالث باستخدام محركاتها الخاصة على iPadOS بدلاً من الاضطرار إلى استخدام "WebKit" الخاص بها، وهذا يعني أن أمثال Mozilla وGoogle سيكونان قادرين على تقديم إصدارات iPad من Firefox وChrome التي تعمل على تقنيتهما الخاصة.