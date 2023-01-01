أجهزة ايفون المؤهلة لنظام iOS 18

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عندما يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة iPhone 16 المفترضة في حدث Apple في أقل من أسبوع (إليك كيفية مشاهدته)، فسوف تتضمن iOS 18، والذي قامت Apple بالفعل بتفصيله في مؤتمر المطورين الخاص بها في وقت سابق من هذا العام. ولكن إذا كنت لا تخطط للترقية إلى طراز iPhone أحدث هذا العام، فقد تتخلف عن الركب بنظام تشغيل لم يعد مدعومًا من قِبل Apple.
بشكل عام، تتم إزالة بعض طرازات iPhone القديمة كل عام من قائمة أهلية iOS الخاصة بـ Apple. في العام الماضي، على سبيل المثال، تم حذف iPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone X من قائمة التوافق. وهذا يعني أن مالكي iPhone هؤلاء لم يتمكنوا من التحديث إلى iOS 17 وفقدوا بعض الميزات البارزة.
سنساعدك في معرفة ما إذا كان جهاز iPhone الخاص بك سيدعم iOS 18، بالإضافة إلى Apple Intelligence. هل أنت غير متأكد مما سيأتي مع التحديث الجديد؟ إليك ملخصًا لأهم الإعلانات من مؤتمر WWDC، بما في ذلك نظرة عامة على نظام التشغيل iOS 18.
أجهزة iPhone المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 18
لدينا أخبار جيدة: إذا كان لديك هاتف مؤهل في العام الماضي عندما قمت بالتحديث إلى نظام التشغيل iOS 17، فيجب أن يظل هذا الجهاز متوافقًا مع نظام التشغيل iOS 18، وفقًا لشركة Apple. وهذا يعني أنك لن تضطر إلى شراء هاتف جديد للتحقق من معظم ميزات البرنامج الجديدة.
iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
بعبارة أخرى، إذا كان لديك iPhone من طراز عام 2017 أو إصدار سابق (iPhone 8 أو iPhone X)، فلن تتمكن من الترقية إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، ولكن يجب أن يستمر هاتفك في العمل - وإن كان بدون أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS. الأجراس والصفارات.
هل جهاز iPhone الخاص بك متوافق مع Apple Intelligence؟
في حين أن جهازك الأقدم سيظل قادرًا على دعم أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، فمن المحتمل أنك لن تتمكن من تجربة الإصدار التجريبي من Apple Intelligence بعد. ما لم يكن لديك iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max — الطرازات الأعلى جودة لعام 2023 — فلن يكون جهاز iPhone الخاص بك مؤهلاً. من المؤكد أن طرازات iPhone 16 الجديدة ستكون متوافقة تمامًا مع Apple Intelligence، ولكن سيتعين علينا انتظار التفاصيل الرسمية في حدث 9 سبتمبر.
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