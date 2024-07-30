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أبرز فوائد عصير التوت البري..يقلل من الالتهابات ..

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صورة الخبر: التوت البري
التوت البري

في عالم المشروبات الصحية، يُعتبر عصير التوت البري أحدي المشروبات المفيدة، حيث يعتبر التوت البري مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، وله فوائد صحية مذهلة تجعله اختيارًا مثاليًا للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة:

منها تعزيز القدرة المناعية

تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية
تقوية جهاز المناعة

تقليل الالتهابات


ووفقا ل"sarabic.ae"؛ كشفت دراسة أجريت في جامعة بوند، في أستراليا، عن فوائد عصير التوت البري حيث يساعد في تجنب الالتهابات المتكررة ويقلل من الحاجة المستقبلية لاستخدام المضادات الحيوية.
وأكدت الدراسه أن شرب عصير التوت البري بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية بنسبة 27%،

كما أكدت الدراسة أن أولئك الذين يتناولون عصير التوت البري، يستخدمون المضادات الحيوية بنسبة 49% اقل .

وتلاحظ فوائد عصير التوت البري لدى الأطفال والنساء الذين يعانون من التهابات المسالك البولية

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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