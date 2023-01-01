أبرز فوائد إضافة ملعقة سمن للحليب

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واستخدمت هذه الحيلة لتعزيز الصحة العامة وتشجيع الاسترخاء.



وفيما يلي بعض مزايا إضافة السمن إلى الحليب الدافئ وكيف يمكن أن يحسن صحة المفاصل والجلد والتمثيل الغذائي والجهاز الهضمي، حسب تايمز أوف إنديا.



الفوائد الصحية لإضافة ملعقة كبيرة من السمن إلى الحليب:

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- تهدئة الجهاز الهضميمن أشهر فوائد شرب الحليب الدافئ مع السمن هو قدرته على تهدئة الجهاز الهضمي، فالسمن غني بحمض البيوتريك، وهو حمض دهني قصير السلسلة، وثبت أنه يدعم صحة الجهاز الهضمي، كما أن حمض البيوتريك يساعد على تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي وتعزيز نمو البكتيريا المفيدة.- يعطي دفعة لعملية التمثيل الغذائيإضافة السمن إلى الحليب الدافئ يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويعتبر السمن مصدرًا جيدًا للدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، وهي نوع من الدهون التي يسهل هضمها وتحويلها إلى طاقة عن طريق الكبد، كما أن استهلاك MCTs يمكن أن يزيد من إنفاق الطاقة ويعزز أكسدة الدهون، مما يؤدي إلى تحسين وظيفة التمثيل الغذائي.- تقليل آلام المفاصلعند المعاناة من آلام المفاصل أو تصلبها، فإن كوبًا من الحليب الدافئ مع السمن يمكن أن يوفر بعض الراحة، فالسمن غني بالمركبات المضادة للالتهابات مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض اللينوليك المترافق (CLA)، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف آلام المفاصل، كما إنه قد ثبت أن CLA له خصائص مضادة للالتهابات وقد يساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.- بشرة متوهجةيمكن أن يساعد الحليب الدافئ مع السمن أيضًا على تعزيز نضارة البشرة، إضافةً إلى أن السمن غني بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل A وD وE وK، والتي تعتبر ضرورية لصحة الجلد.وتساعد هذه الفيتامينات على تغذية وترطيب البشرة من الداخل إلى الخارج، مما يعطي توهجًا طبيعيًا وصحيًا، وقد تبين أن فيتامين E يحمي البشرة من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية.- تحسين نوعية النومإن شرب الحليب الدافئ مع السمن قبل النوم يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم، إذ يحتوي كل من الحليب والسمن على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على تعزيز الاسترخاء والحث على النوم، كما يمكن أن يساعد دفء الحليب المهدئ على استرخاء الجسم والعقل، مما يسهل النوم والبقاء نائمًا طوال الليل.