أبرز تصريحات « أحمد كجوك وزير المالية » بغرفة التجارة الأمريكية



أحمد كجوك وزير المالية أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، فى إطار برنامج عمل الحكومة.

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ورصدت "بوابة أخبار اليوم" أبرز تصريحات وزير المالية بغرفة التجارة الأمريكية وهي كالتالي:1-«سعيد بالحضور القوى اليوم الذى يعكس ثقة.. سنعمل على تقويتها وتعزيزها»2-3 أولويات رئيسية للسياسات المالية بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين3-صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»4-أقول لمجتمع الأعمال: «أنتم شركاؤنا.. ودورنا مساعدتكم على النمو وامتلاك قدرة أكبر على المنافسة»5-نستهدف تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات6-إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال ساعات.. تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال7-نعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى8-أفكار وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء9-نستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات.. وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين10-خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي11-تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية12-نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط13-سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية14-أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر15-نعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات16-ندرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا