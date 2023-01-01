أبرز النصائح لتجنب عمليات النصب الإلكترونى والمكالمات المزيفة

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قامت أبل هذا الشهر بتحديث مستند الدعم الأمنى الذى يوفر لمستخدمى iPhone وiPad وMac نصائح حول كيفية التعرف رسائل التصيد الاحتيالى ومكالمات الدعم المزيفة، وفقًا لموقع macrumors.



تأتى المعلومات المحدثة فى أعقاب التقارير الأخيرة عن هجمات "التصيد الاحتيالى عبر الرسائل النصية القصيرة" التى تستهدف معرفات أبل، وترسل الجهات الفاعلة الخبيثة رسائل نصية قصيرة تحاول حث المستخدمين على تقديم أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بمعرف أبل الخاص بهم على موقع ويب مزيف على iCloud.



توفر إرشادات أبل معلومات أساسية يجب أن يكون جميع المستخدمين على دراية بها لحماية أنفسهم، مثل التوصية بتجاهل الرسائل التى تحتوى على روابط مشبوهة، تقول أبل إنها لن تطلب كلمات مرور Apple ID أو رموز التحقق، ويجب على المستخدمين الاتصال بشركة أبل مباشرة بدلًا من الرد على مكالمة هاتفية مشبوهة أو رسالة تدعى أنها من أبل.

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علاوة على ذلك، لن تطلب أبل من المستخدمين تسجيل الدخول إلى أى موقع ويب، أو الضغط على "قبول" فى مربع حوار المصادقة الثنائية، أو إدخال رمز ثنائى فى موقع ويب، ولن تطلب أبل أيضًا من المستخدمين تعطيل ميزات مثل المصادقة الثنائية أو Find My أو حماية الجهاز المسروق.نصائح أبل الأمنية:1- لا تشارك أبدًا البيانات الشخصية أو المعلومات الأمنية مثل كلمات المرور أو رموز الأمان، ولا توافق أبدًا على إدخالها فى صفحة ويب يوجهك إليها شخص ما.2- استخدم المصادقة ذات العاملين، واحتفظ دائمًا بمعلومات الاتصال الخاصة بك آمنة ومحدثة، ولا تشارك أبدًا كلمة مرور Apple ID أو رموز التحقق مع أى شخص، ولا تطلب Apple أبدًا هذه المعلومات لتقديم الدعم.3- لا تستخدم أبدًا بطاقات هدايا أبل لإجراء عمليات دفع لأشخاص آخرين.4- تعرف على كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكترونى الشرعية من أبل بشأن مشترياتك من App Store أو iTunes Store.تعرف على كيفية الحفاظ على أمان أجهزة أبل وبياناتك:1- قم بتنزيل البرنامج فقط من المصادر التى يمكنك الوثوق بها.2- لا تتبع الروابط أو تفتح أو تحفظ المرفقات فى الرسائل المشبوهة أو غير المرغوب فيها.3- لا ترد على المكالمات الهاتفية أو الرسائل المشبوهة التى تدعى أنها من شركة Apple. وبدلًا من ذلك، اتصل بشركة Apple مباشرة من خلال قنوات الدعم الرسمية.يبذل المحتالون جهودًا كبيرة للحصول على المعلومات الشخصية، لذا توصى شركة أبل بالحذر من الحيل مثل خلق شعور بالإلحاح من خلال أساليب التخويف مثل المعلومات الشخصية المسروقة أو الرسوم غير المصرح بها. يسعى المحتالون إلى الحصول على معلومات تسجيل الدخول ورموز الأمان، لذا لا ينبغى إدخال المعلومات على موقع ويب يتم الوصول إليه من خلال رابط فى رسالة نصية أو بريد إلكتروني.تحذر أبل أيضًا من تنزيل برامج وملفات تعريف تكوين غير معروفة وغير آمنة واتباع الإرشادات الموجودة على النوافذ المنبثقة، ويجب على المستخدمين الذين يتلقون نافذة منبثقة تجاهل الرسالة وإغلاق النافذة أو علامة التبويب بأكملها.