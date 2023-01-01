أبرز الفروق بين Samsung Galaxy AI و Apple Intelligence

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ستضيف شركة آبل نظام Apple Intelligence الذي يتضمن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى بعض هواتف آيفون الحديثة في وقت لاحق من هذا العام كجزء من تحديث iOS 18 الذي أُعلن في WWDC 2024، وكانت شركة سامسونج قد أضافت في مطلع هذا العام نظام الذكاء الاصطناعي Samsung Galaxy AI إلى هواتفها الحديثة.



يقدم كلا النظامين مجموعة من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي وهناك العديد من الفروق الرئيسية بينهما التي يجب أن تكون على دراية بها قبل شراء هاتف جديد يضم إما Apple Intelligence أو Samsung Galaxy AI.



وفيما يلي سنوضح أبرز الفروق بين Apple Intelligence و Samsung Galaxy AI:

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1- كلاهما يقدمان مزايا تحرير النصوص والصور والنسخ:قبل أن نتعمق في الفروق الرئيسية بين نظامي الذكاء الاصطناعي التوليدي من آبل وسامسونج، من المهم تعرّف المزايا المتشابهة بينهما.تشمل المزايا المتشابهة القدرة على إزالة العناصر من الصور واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لملء المساحة الفارغة باحترافية، بالإضافة إلى القدرة على تحرير أجزاء من النص أو إعادة كتابتها لتبدو احترافية أو رسمية.هناك أيضًا مزايا النسخ التي تسمح بتسجيل الملاحظات الصوتية في هاتفك والحصول على نسخة مكتوبة منها وتلخيصها. وهذا يُسهل العثور على أجزاء معينة من التسجيل الصوتي في أي وقت.2- يسمح Apple Intelligence بإنشاء رموز تعبيرية مخصصة:تركز آبل في تحسين قدرة هواتف آيفون على إنشاء رموز تعبيرية متنوعة؛ إذ تحتوي هواتف آيفون على مزية Memoji التي تستخدم تقنية Face ID المدمجة في هواتف آيفون الحديثة لإنشاء مجموعة من الرموز التعبيرية المتحركة المتوافقة مع تعابير وجهك.حسّنت آبل قدرة هواتف آيفون على إنشاء الرموز التعبيرية بإضافة مزية جديدة تُسمى Genmoji وهي واحدة من مزايا Apple Intelligence.Genmoji هي مزية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناءً على مطالبة نصية يضيفها المستخدم.3- يقدم Galaxy AI ترجمة مباشرة للمكالمات:مع أن نظام Apple Intelligence يوفر مزايا عديدة مشابهة لمزايا Galaxy AI من سامسونج، فإنه لا يوفر مزية الترجمة المباشرة للمكالمات الهاتفية.يمكن لهذه المزية تسهيل التواصل مع الآخرين الذين يتحدثون لغة لا تعرفها وهي مزية مفيدة في أثناء السفر بنحو خاص، وتعتمد هذه المزية على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم ترجمة مباشرة للمكالمات الهاتفية؛ مما يسمح للهاتف بالتحدث نيابة عنك في المكالمات وترجمة ما يقوله الشخص الآخر، وكل ذلك دون اتصال بالإنترنت.4- يتكامل نظام Apple Intelligence مع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) الأخرى:مع أن Apple Intelligence يتضمن مجموعة واسعة جدًا من مزايا الذكاء الاصطناعي فإنه يدعم التكامل مع نماذج اللغة الكبيرة LLMs الأخرى لتوفير مزايا إضافية للمستخدمين، وفي الوقت الحالي يتكامل Apple Intelligence مع النموذج اللغوي الحديث ChatGPT 4o.يعزز هذا التكامل قدرات مزايا الذكاء الاصطناعي التي يوفرها نظام Apple Intelligence، على سبيل المثال: يمكن للمساعد الصوتي سيري الاعتماد على نموذج ChatGPT 4o لتقديم معلومات محدثة من الويب.5- يتوفر Galaxy AI من سامسونج في مجموعة كبيرة من الأجهزة:في الوقت الحالي يقتصر وجود نظام Apple Intelligence على عدد محدود من الهواتف؛ لأن نظام Apple Intelligence لا يمكنه العمل إلا على معالج A17 Pro المتوفر فقط في هاتفي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max. وهذا يعني أن هاتف iPhone 15 و iPhone 15 Plus، وأي هاتف آيفون صدر قبل هواتف آيفون 15 لن تصله مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل.يختلف الأمر كُليًا بالنسبة لهواتف سامسونج، فقد أطلقت سامسونج مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI في البداية مع سلسلة هواتف Galaxy S24، ثم أضافتها إلى مجموعة من الأجهزة الأخرى مثل: Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5 وسلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية، وسلسلة هواتف Galaxy S23 التي صدرت العام الماضي.