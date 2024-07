أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Fold5

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

منذ سنوات، كانت سامسونج واحدة من الشركات الرائدة المهيمنة في مجال الهواتف القابلة للطي. سواء كنت تريد هاتفًا صغيرًا أو هاتفًا/جهازًا لوحيًا هجينًا، فإن عائلات Flip وFold من سامسونج لديها الكثير لتقدمه. بالنسبة للأخير، سامسونج جالكسي زد فولد 6 هو الإضافة الأحدث والأعظم إلى تشكيلة المنتجات.

إذا كنت تبحث عن هاتف قابل للطي جديد، فإن Galaxy Z Fold 6 هو بالتأكيد أحد الهواتف التي يجب أن تفكر فيها. ولكن ماذا لو كان لديك بالفعل Galaxy Z Fold 5؟ هل يستحق الترقية؟ دعنا نلقي نظرة فاحصة على كليهما لنرى ما هو الجديد والمختلف بالفعل.مقارنة بين هاتفي Samsung Galaxy Z Fold 6 وZ Fold 5: التصميميبدو أن هاتف Galaxy Z Fold 6 مشابهًا لسابقه، مع بعض التعديلات الطفيفة على التصميم العام.قامت شركة سامسونج بتحسين هاتف Galaxy Z Fold 6 ليصبح أكثر أناقة وسهولة في الحمل. فهو الآن يتمتع بتصميم متماثل تمامًا مع حواف مستقيمة، على غرار ما ستجده في هاتف Galaxy S24 Ultra.كما يستخدم Galaxy Z Fold 6 هيكل مفصلي جديد مزدوج القضبان، والذي تم تعزيزه بحافة قابلة للطي بشكل مستقيم. وبفضل تصميم المفصلة الجديد هذا، يمكن لجهاز Galaxy Z Fold 6 توزيع الصدمات الناتجة عن التأثيرات الخارجية بشكل أفضل وأكثر توازناً.يبلغ مقاس Galaxy Z Fold 6 عند إغلاقه 68.1 ملم × 153.5 ملم × 12.1 ملم. وعند فتحه، يبلغ مقاسه 132.6 ملم × 153.5 ملم × 5.6 ملم. ويبلغ الوزن الإجمالي 239 جرامًا فقط، مما يجعل Galaxy Z Fold 6 أنحف وأخف جهاز Z Fold على الإطلاق.للمقارنة، يبلغ مقاس Galaxy Z Fold 5 154.9 مم × 129.9 مم × 6.1 مم عند فتحه و154.9 مم × 67.1 مم × 13.4 مم عند إغلاقه. كما يزن 253 جرامًا. وعلى الرغم من أن Fold 5 لم يكن ثقيلًا بشكل مفرط، إلا أن Z Fold 6 أخف وزنًا وأرق بشكل ملحوظ – وهو ما لاحظناه حقًا في تجربتنا العملية على Z Fold 6.بالنسبة لهاتف Galaxy Z Fold 6، لديك ثلاثة ألوان قياسية: Silver Shadow وPink وNavy. هناك أيضًا لونان حصريان متاحان فقط من موقع Samsung على الويب: Crafted Black (الذي يتميز بظهر محكم) وPurity White. هذه الألوان أكثر إثارة للاهتمام قليلاً من تلك التي جاء بها Galaxy Z Fold 5: Icy Blue وCream وPhantom Black أو الألوان الزرقاء أو الرمادية الحصرية من موقع Samsung على الويب. إذا كنت تريد هاتفًا قابلاً للطي باللون الوردي، فإن Galaxy Z Fold 6 هو الخيار الأفضل.Samsung Galaxy Z Fold 6 مقابل Z Fold 5: الشاشاتعندما يتعلق الأمر بالهاتف القابل للطي، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار هي الشاشة. تشتهر سلسلة Galaxy Z Fold بشاشتها الطويلة والضيقة، والتي ربما تحبها أو تكرهها.أجرت سامسونج بعض التعديلات الطفيفة على Galaxy Z Fold 6 من خلال تعديل نسبة العرض إلى الارتفاع لتجربة عرض أكثر طبيعية. تتميز شاشة الغطاء الديناميكي AMOLED 2X HD+ مقاس 6.3 بوصة بدقة 2376 × 968 بكسل عند 410 بكسل لكل بوصة (ppi) ومعدل تحديث ديناميكي من 1 هرتز إلى 120 هرتز.الشاشة الداخلية لهاتف Galaxy Z Fold 6 هي شاشة QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex مقاس 7.6 بوصة بدقة 2160 × 1856 عند 374 بكسل لكل بوصة. يتراوح معدل التحديث بين 1 هرتز و120 هرتز، ويمكن أن يصل إلى 2600 شمعة من ذروة السطوع.وتقول سامسونج هذه المرة إنها أضافت طبقات معززة على الشاشة الداخلية للمساعدة في تقليل التجاعيد مع الحفاظ على القوة الإجمالية. كما يتمتع Galaxy Z Fold 6 بدرع ألمنيوم معزز وزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 وتصنيف مقاومة الماء IP48، مما يجعله أكثر متانة من سابقه.للمقارنة، كان لدى Galaxy Z Fold 5 شاشة غطاء Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.2 بوصة بدقة 2316 × 904 ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. كانت الشاشة الداخلية عبارة عن شاشة Dynamic AMOLED 2X قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة بدقة 1812 × 2176 عند 373 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. كما كان بها Corning Gorilla Glass Victus 2، ولكن تصنيف IPX8 فقط.مقارنة بين هاتفي Samsung Galaxy Z Fold 6 وZ Fold 5: الكاميراتلسوء الحظ، لم تقم سامسونج بإجراء أي تغييرات كبيرة على نظام الكاميرا في هاتف Galaxy Z Fold 6، والذي يتطابق إلى حد كبير مع سابقه من حيث المواصفات.يحتوي الجزء الخلفي على نظام كاميرا ثلاثي العدسات. تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بتركيز تلقائي ثنائي البكسل (DPAF) وتثبيت بصري للصورة (OIS) وفتحة عدسة f / 1.8. العدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2 ومجال رؤية 123 درجة (FOV). أخيرًا، الكاميرا المقربة بدقة 10 ميجابكسل وتتميز بـ OIS و DPAF وفتحة عدسة f / 2.4 وتقريب بصري 3x. الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل هي مستشعر جديد، ولكن بخلاف ذلك، هذا هو نفس إعداد الكاميرا الذي ستجده في هاتف العام الماضي.هناك أيضًا كاميرتان لالتقاط صور السيلفي. الكاميرا الموجودة على شاشة الغطاء بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الداخلية الموجودة أسفل الشاشة بدقة 4 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8. ولحسن الحظ، نظرًا لأنه هاتف قابل للطي، يمكنك استخدام الكاميرات الخلفية لالتقاط صور سيلفي لأن هذه الكاميرات ليست مثيرة للإعجاب. يجب أن تعمل كاميرا الشاشة الداخلية بشكل جيد لمكالمات الفيديو في حالات الطوارئ، لكنها ليست الأفضل.إذا كنت تأمل في الحصول على ترقيات في الكاميرا مع Galaxy Z Fold 6، فسوف تشعر بخيبة أمل كبيرة. إنه ليس إعدادًا سيئًا بأي حال من الأحوال، ولكن لا توجد أيضًا أي تحسينات كبيرة مقارنة بـ Fold 5.مقارنة بين Samsung Galaxy Z Fold 6 وZ Fold 5: الأداء والبطاريةوبما أن هاتف Galaxy Z Fold هو أحد الهواتف الذكية من الفئة العليا من سامسونج، فلم تبخل الشركة في الأجهزة.في حين يحتوي Galaxy Z Fold 5 على شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من Qualcomm لجهاز Galaxy، يحتوي Galaxy Z Fold 6 على Snapdragon 8 Gen 3 الأحدث لجهاز Galaxy، والذي تم إطلاقه في الأصل مع سلسلة Galaxy S24. يحتوي كلا الجيلين من الهواتف القابلة للطي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت. على الرغم من أن كلا الهاتفين يتمتعان بقوة كبيرة، إلا أن المعالج الأحدث في Galaxy Z Fold 6 يتفوق على سابقه، ولكن قليلاً فقط. تعني الشريحة الأحدث أيضًا أن Galaxy Z Fold 6 لديه قوة معالجة أكبر قليلاً لجميع ميزات Galaxy AI الجديدة.لم تتغير خيارات التخزين في هاتف Galaxy Z Fold 6 عن Fold 5 أيضًا، حيث لديك ثلاثة خيارات: 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.لم تزيد سامسونج من سعة بطارية Galaxy Z Fold 6، للأسف. لا تزال سعة البطارية 4400 مللي أمبير في الساعة مثل Z Fold 5. لا تزال سرعات الشحن السلكي 25 وات، لذا يمكنك الحصول على حوالي 50% من الشحن في 30 دقيقة. يحتوي Galaxy Z Fold 6 أيضًا على شحن لاسلكي بقوة 15 وات وشحن لاسلكي عكسي بقوة 4.5 وات – مثل Z Fold 5.مقارنة بين Samsung Galaxy Z Fold 6 وZ Fold 5: البرامج والتحديثاتتم شحن هاتف Galaxy Z Fold 5 في الأصل بنظام Android 13 وواجهة Samsung One UI 6.1. ومن المقرر أن يحصل على أربع سنوات من ترقيات نظام التشغيل Android وخمس سنوات من تحديثات الأمان. وبالتالي، من المفترض أن يحصل Z Fold 5 على Android 17.من ناحية أخرى، سيتم شحن Galaxy Z Fold 6 مع نظام التشغيل Android 14 وواجهة One UI 6.1.1. وفيما يتعلق بدعم البرامج، بدأت Samsung في تقديم سبع سنوات من ترقيات نظام التشغيل Android وتحديثات الأمان مع سلسلة Galaxy S24، لذلك يجب أن نتوقع نفس الشيء مع Galaxy Z Fold 6. وهذا يعني أن Galaxy Z Fold 6 يجب أن يحصل على تحديثات البرامج حتى Android 21.يتمتع كل من Galaxy Z Fold 5 وZ Fold 6 بإمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة Galaxy AI. تتضمن بعض ميزات الذكاء الاصطناعي هذه Circle to Search وNote Assist وLive Translate والمزيد. كما تم تحسين ميزات Galaxy AI للشاشات الأكبر حجمًا من سلسلة Galaxy Z Fold للاستفادة الكاملة من شاشاتها الأكبر حجمًا.Samsung Galaxy Z Fold 6 مقابل Z Fold 5: هل يجب عليك الترقية؟هذا قرار صعب. ففي النهاية، على الرغم من أن سامسونج أجرت بعض التغييرات الرائعة على Z Fold 6، إلا أنه ظل إلى حد كبير كما كان من قبل.إذا كان لديك بالفعل هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5، فعليك أن تسأل نفسك ما إذا كنت على استعداد لإنفاق 1900 دولار على الأقل على هاتف جديد جداً مشابه لجهازك الحالي. بالتأكيد، أصبحت شاشة غطاء Galaxy Z Fold 6 أكثر طبيعية الآن لعرض المحتوى، والجهاز أنحف وأخف وزنًا بتصميم معدل، والمفصلة أكثر متانة، وحتى أنها تأتي باللون الوردي! في حين أن هذه تغييرات لطيفة حقًا، فإن Z Fold 6 ليس مختلفًا كثيرًا عن Z Fold 5.ولكن إذا لم يكن لديك بالفعل Galaxy Z Fold 5، فإن Galaxy Z Fold 6 هو هاتف قابل للطي يستحق التفكير فيه. حقًا لقد أعجبتني Fold 5 العام الماضي، ومن ما رأيناه حتى الآن، فإن Fold 6 سيكون نسخة أفضل من ذلك الهاتف. هذه وصفة للنجاح إذا سمعنا واحدة على الإطلاق، حتى لو كان ذلك يعني أن Fold 6 ليس ترقية مثيرة بشكل خاص لمستخدمي Fold 5 الحاليين.