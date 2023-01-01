أبرز الاختلافات بين هاتف Pixel 6a و هاتف iPhone 6

كشفت جوجل عن هاتفها Pixel 6a فى 2022، حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف الذكية التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 6 كما يلى:
هاتف Pixel 6a:
الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.
الذاكرة الداخلية: 128GB.
نظام التشغيل: أندرويد 12.
الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!