أبرز الاختلافات بين هاتف Pixel 6a و هاتف iPhone 6

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كشفت جوجل عن هاتفها Pixel 6a فى 2022، حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف الذكية التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 6 كما يلى:



هاتف Pixel 6a:



الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

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هاتف iPhone 6تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014.الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم.الوزن: يزن 129 جراما.نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة.دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل.نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCDالكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية.الشرائح: شرائح Apple A8 .الرامات: رامات 1 جيجا بايت.الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.