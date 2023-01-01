أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 11 وهاتف Pixel 6a



iPhone 11 iPhone 11

كشفت شركة أبل عن سلسلة ‏iPhone 11 منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 11 واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ يتضمن مجموعة من التحسينات والترقيات فى وقتها والعديد من الألوان المميزة، حيث عملت أبل حينها على تغيرات كبيرة فى التصميم، لذا نرصد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 6a



iPhone 11

الشاشة: 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة OLED

المعالج: معالج A13 Bionic

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 14

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110 mAh.



هاتف Pixel 6a

‎الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

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دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.?الذاكرة الداخلية: 128GB.نظام التشغيل: أندرويد 12.الكاميرا الخلفية: كاميرا 12.2 ميجابكسل.?الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.