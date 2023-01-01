أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7 Pro وiPhone 7 Plus

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت شركة جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد، ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.

ويعد Google Pixel 7 Pro أغلى هاتف ذكى للشركة وقتها، ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا، ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 8 Plus لمعرفة ذلك:

Google Pixel 7 Pro
الشاشة: 6.7 بوصة.
المعالج: Tensor G2.
نظام التشغيل: Android 13.
الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.
الكاميرا الأمامية: 10.8MP.
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

iPhone 7 Plus
الشاشة 5.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.
المساحة: 256GB.

البطارية: بقوة 2900 mAh.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.

المصدر: اليوم السابع

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