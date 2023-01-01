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أبرز الاختلافات بين هاتف‏ iPhone 13 Mini و Pixel 8 Pro

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صورة الخبر: Pixel 8 Pro
Pixel 8 Pro

كشفت أبل عن سلسلة هاتف أيفون 13 فى سبتمبر 2021، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وهاتف Pixel 8 Pro.

iPhone 13 Mini
‎الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.نوع الشاشة: شاشة OLED.
‎دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080 بيكسل.
‎المعالج: معالج A15 Bionic.
‎الذاكرة الداخلية: 500GB.
‎نظام التشغيل: iOS (15.x).
‎البطارية: بقوة 2227 mAh.
‎الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
‎الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة
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Pixel 8 Pro
‎المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.
‎التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.
‎الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.
‎الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.
‎نوع الشاشة LTPO OLED
‎نظام التشغيل: اندرويد 14.
‎البطارية: 5050 مللي أمبير.
‎الشريحة Google Tensor G3


المصدر: اليوم السابع

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