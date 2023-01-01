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أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 13 Mini وPixel 8

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صورة الخبر: Pixel 8
Pixel 8

كشفت أبل عن سلسلة هاتف iPhone 13 فى سبتمبر 2021، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف ‏ Pixel 8:

هاتف iPhone 13 Mini

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).
البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.

Pixel 8
‎المعالج: Google Tensor G3
‎التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

‎الكاميرا الخلفية : 50+12 م.ب.

‎الكاميرا الامامية 10.5 م.ب.

‎الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير

‎نظام التشغيل: اندرويد 14

‎البطارية: 4575 مللي أمبير

المصدر: اليوم السابع

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