أبرز أعراض وأسباب حمى غرب النيل..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أعلنت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي تشخيص إصابة 81 مواطنًا "بحمى غرب النيل" خلال هذا الشهر، وتم نقل 64 منهم إلى المستشفى، إضافة لوضع 6 منهم على أجهزة التنفس.



-ما هو حمى غرب النيل؟

حمى غرب النيل هي عدوى فيروسية تنتقل إلى البشر عن طريق البعوض، وغالبًا ما تستمر العدوى دون ظهور أي علامات مرضية.



-كيف ينتقل فيروس حمى غرب النيل؟

ينتقل فيروس غرب النيل عن طريق لدغات أنواع مختلفة من البعوض، وخاصة البعوض من جنس Culex، وينتشر هذا النوع في مختلف أنحاء ألمانيا، وتصاب البعوض بالعدوى بعد لدغ الطيور البرية، وتنقل مسببات المرض إلى الطيور الأخرى، وفي بعض الأحيان، إلى الثدييات مثل الخيول والبشر، كما يمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق الدم المنقول أو العضو المزروع أو من خلال المشيمة إلى الجنين.

قد يعجبك أيضا...

وحسبما ذكر بموقع "hopkinsmedicin" فقد تحدث عدوى فيروس غرب النيل في منتصف الصيف وأواخره وأوائل الخريف في المناطق المعتدلة، كما يمكن أن تحدث أيضًا على مدار العام في المناخات الجنوبية.-أعراض حمى غرب النيلتظهر الأعراض بعد مرور من يوم إلى أربعة عشر يومًا من الإصابةبالعدوى، وفيما يلي بعض الأعراض:-وجع بطن-الصداع والتهاب الحلق-قلة الشهية-آلام العضلات-الغثيان والقيء والإسهال-تضخم الغدد الليمفاويةبالإضافة إلى ذلك فهناك أشكال أكثر شدة من المرض وتعرف بالتهاب الدماغ الناتج عن فيروس غرب النيل أو التهاب السحايا، وهي كالآتي:-ارتباك أو تغير في القدرة على التفكير بوضوح-فقدان الوعي أو الغيبوبة-ضعف العضلات-تصلب الرقبة-ضعف في الذراع أو الساق-من هم المعرضون لخطر الإصابة بفيروس غرب النيل؟من الممكن أن يصاب الكثير بالفيروس عند التعرض للدغات البعوض خلال أشهر الصيف، مع بعض المعاناة البسيطة ثم يتعافون بشكل كامل، ولكن كبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير بسبب تلك العدوى.-كيف يتم تشخيص فيروس غرب النيل؟لتشخيص ومعرفة فيروس غرب النيل يتم إجراء فحص دم للتحقق من وجود أجسام مضادة لهذا الفيروس، ومن الممكن القيام بإجراء ثقب قطني (بزل قطني) لاختبار السائل الدماغي الشوكي بحثًا عن علامات العدوى.-كيف يتم علاج فيروس غرب النيل؟يشمل العلاج الداعم المكثف، الآتي:الإقامة في المستشفىالسوائل الوريديةجهاز التنفس الصناعيالوقاية من الالتهابات الأخرى، مثل الالتهاب الرئوي أو التهابات المسالك البولية.-ما هي المضاعفات المحتملة لفيروس غرب النيل؟التهاب الدماغ والأغشية المحيطه بهالتهاب بطانة الدماغ والحبل الشوكي (التهاب السحايا)