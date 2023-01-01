آليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024: وزارة التعليم توضح التفاصيل

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك آليات لتصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، تمثلت فى مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا، والالتزام بالدقة فى توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التى لها تراجم، مشيرة إلى أنه يجب على الطالب كتاب رقم نموذج الأسئلة بشكل صحيح فى كراسة الإجابة لأنه يتم التصحيح وفق رقم كل نموذج، مشددة على أن تصحيح الأسئلة المقالية يتم أيضا إلكترونيا من خلال مقدرى درجات يقوموا بالتصحيح إلكترونيا من خلال التابلت ووفق نموذج إجابة.



وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.



ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.