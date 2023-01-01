آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة العربية



طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة



رصدت عدسة صدي البلد صور و فيديوهات للطلاب في اول يوم للمواد المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة واراء الطلاب في امتحان اللغة العربية، أمام مدرسة الجيزة الثانوية بنات بمنطقة الجيزة.



اشتكى الطلاب من عدم كفاية الوقت وصعوبة جزئية النحو.



قالت الطالبة آية محمد إنها عانت من قلة الوقت وكانت تحتاج إلى وقت إضافي نظرا لحالتها المرضية، التي تتطلب أدوية معينة تؤثر على تركيزها و قبل انتهاء الامتحان تقدم مراقب اللجان وقام بسحب الورقة على الفور ولم تكن قد انتهت من الامتحان .



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يذكر أن وزارة التربية والتعليم وجّهت عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أن من الضروري ان يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة .