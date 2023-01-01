آداب الزقازيق تعلن رابط الدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الميدتيرم:

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يؤدي اليوم الجمعة، طلاب قسمي الفلسفة والتاريخ بـ كلية الآداب جامعة الزقازيق، امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات.



امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024

ومن المقرر أن يستمر أداء امتحانات الميدتيرم 2024 لـ طلاب قسمي الفلسفة والتاريخ حتى تمام الساعة 6 مساءً، وفقًا للجدول المعلن من قبل الكلية، ويجب على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للدخول على المنصة حتى لا تحدث أية مشكلة.



وينشر القاهرة 24، رابط الدخول على المنصة الإلكترونية لـ أداء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع الطلاب في السطور التالية.

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يجب على الطلاب لأداء امتحان آداب امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب جامعة الزقازيق، الدخول على الرابط التالي من هـنـا. https://sites.google.com/view/arts-zu?fbclid=IwAR2OKD4P2ma7hhniNZD9v6azy_3HVkLch3DK2EjNeF2vwNBr_Z3_81XEJykوفي وقت سابق، استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور إبراهيم أصلان المستشار الثقافي والتعليمي للسفارة التركية بمصر رفقة أعضاء وقف محمود هدائي الخيري التركي التابع للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.وجاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتور محمود العدل أستاذ الدراسات التركية بكلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد نبيه مدير إدارة الوافدين.وفي بداية اللقاء أعرب الدكتور خالد الدرندلي، عن سعادته البالغة بزيارة المستشار الثقافي والتعليمي التركي والوفد المرافق له للجامعة، مثمنًا الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات التي تجمع مصر وتركيا، والتي تؤكد قيم التآخي بين البلدين.