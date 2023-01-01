آخر موعد للتقديم لمنح "الجامعية" و"رواد وعلماء مصر": 31 مايو 2024

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بعد أيام قليلة، يتم غلق باب التقديم في برنامج المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


آخر موعد للمنح الجامعية
قالت وزارة التربية والتعليم : آخر موعد للتقديم: 31 مايو 2024 ، إذا كنت لم تتقدم بعد، فهذه هي فرصتك!
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البرنامج يقدم منحاً دراسية لأكثر من 370 طالب وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي 2025/2024 للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من أفضل الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم والجامعات الخاصة).

التسجيل بالمنحة الأمريكية
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان رابط التسجيل بالمنحة: bit.ly/USAIDappform2024

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه لمزيد من المعلومات بما في ذلك التفاصيل والمزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم برجاء زيارة الروابط التالية:
bit.ly/USAIDscholars2024
bit.ly/USAIDpioneers2024
للأسئلة الشائعة، يرجى زيارة الرابط التالي: bit.ly/USAIDfaqs2024

المصدر: elbalad

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