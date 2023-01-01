

مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية

آخر موعد للاختبارات الإلكترونية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد فتح باب التقديم، حيث أدى صباح اليوم الطلبة والطالبات المتقدمين للاختبارات الإلكترونية للتقدم للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا التطبيقية والمنعقدة بمراكز التطوير بالمديرية والإدارات التعليمية.

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لذلك يقدم موقع القاهرة 24، آخر موعد للاختبارات الإلكترونية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ورابط التقديم للعام الدراسي المقبل 2024-2025.آخر موعد للاختبارات الإلكترونية لمدارس التكنولوجية التطبيقيةتستعد المديريات التعليمية حاليًا لإجراء اختبارات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تتضمن المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية الضبعة النووية.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه أدى صباح اليوم السبت، الطلبة والطالبات المتقدمين الاختبارات الإلكترونية، للتقدم للمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية والمنعقدة بمراكز التطوير بالمديرية والإدارات التعليمية، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024.وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن إجمالي عدد المتقدمين 5988 طالبًا وطالبة.رابط الاستعلام عن موعد امتحان الاختبارات الإلكترونية لمدارس التكنولوجية التطبيقيةويمكن للطلاب المتقدمين للاختبارات الإلكترونية لمدارس التكنولوجية التطبيقية الاستعلام عن ميعاد الامتحان على الرابط التالي:https://aecatechedu.emis.gov.egالأوراق المطلوبة للتقديمأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الأوراق يجب على الطالب التأكد من استيفائها عبر موقعها الإلكتروني، والتي جاءت كالتالي:- كارنية المدرسة.- بطاقة الرقم القومي في حالة وجودها.- استمارة النجاح بالإعدادية المرفق بها صورة الطالب.- كارنية التأمين الصحي.- شهادة ميلاد الطالب.فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 28 يوليو 2024 حتى 8 أغسطس 2024.وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير التعليم تماشيًا مع الرؤية المستقبلية للدولة 2030، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتتواكب مع الاحتياجات الفعلية لتطوير التعليم الفني.