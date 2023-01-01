آخر مستجدات صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد



مبابي مبابي



أفادت تقارير صحفية اليوم عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعلان اللاعب رحيله عن باريس سان جيرمان.



انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

من المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمبابي مع الفريق الباريسي في 30 يونيو الجاري، وسط تكهنات عديدة حول انضمامه إلى ريال مدريد بشكل مجاني مع بداية الموسم المقبل.



فابريزيو رومانو: مبابي وقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد

وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الموثوق، عبر منصة التواصل الاجتماعي «X»، فقد وقع كيليان مبابي عقود انتقاله رسميًا إلى ريال مدريد، بدءًا من الموسم المقبل، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات.

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الإعلان الرسمي عقب تتويج ريال مدريد بدوري الأبطالأضاف رومانو أن ريال مدريد سيعلن عن توقيع مبابي خلال الأسبوع الجاري، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروباتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد تفوقه على بوروسيا دورتموند بهدفين نظيفين، سجلهما داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن.