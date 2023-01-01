آخر مستجدات صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد

الإعلان الرسمي عقب تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال
أفادت تقارير صحفية اليوم عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعلان اللاعب رحيله عن باريس سان جيرمان.
انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان
من المقرر أن ينتهي العقد الحالي لمبابي مع الفريق الباريسي في 30 يونيو الجاري، وسط تكهنات عديدة حول انضمامه إلى ريال مدريد بشكل مجاني مع بداية الموسم المقبل.
فابريزيو رومانو: مبابي وقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد
وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الموثوق، عبر منصة التواصل الاجتماعي «X»، فقد وقع كيليان مبابي عقود انتقاله رسميًا إلى ريال مدريد، بدءًا من الموسم المقبل، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات.
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