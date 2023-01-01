آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة شادية

آخر الأخباراخبار الفن والثقافة › آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة شادية

صورة الخبر: آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة شادية
آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة شادية

نفت أسرة الفنانة الكبيرة شادية صحة الأخبار المنتشرة في الساعات الأولى من صباح اليوم حول وفاة النجمة الكبيرة، مؤكدين أنها على قيد الحياة، ومعبرين عن استيائهم من هذه الشائعات.

وقالت مصادر طبية داخل مستشفى "العاصمة" التي استقبلت الفنانة شادية، أنها موضوعة تحت رعاية طبية شديدة وتحت أجهزة التنفس الصناعي، وأنها دخلت المستشفى بسبب ضيق في التنفس أدى في النهاية إلى جلطة في المخ.

وطالب العديد من الفنانين جمهور الفنانة الكبيرة بالدعاء لها في هذه اللحظات الحرجة.

المصدر: السينما

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة شادية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37260

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري