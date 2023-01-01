

آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة شادية آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة شادية

نفت أسرة الفنانة الكبيرة شادية صحة الأخبار المنتشرة في الساعات الأولى من صباح اليوم حول وفاة النجمة الكبيرة، مؤكدين أنها على قيد الحياة، ومعبرين عن استيائهم من هذه الشائعات.



وقالت مصادر طبية داخل مستشفى "العاصمة" التي استقبلت الفنانة شادية، أنها موضوعة تحت رعاية طبية شديدة وتحت أجهزة التنفس الصناعي، وأنها دخلت المستشفى بسبب ضيق في التنفس أدى في النهاية إلى جلطة في المخ.



وطالب العديد من الفنانين جمهور الفنانة الكبيرة بالدعاء لها في هذه اللحظات الحرجة.