آخر فرصة للتقديم! باب التقديم الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية يُغلق منتصف الليل



المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية اليابانية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إغلاق باب التقديم الإلكتروني في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل مساء اليوم في تمام الساعة 12 “ منتصف الليل”.



كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2025 ، بداية من الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري وذلك من خلال الرابط التالي:



https://ejs4students.moe.gov.eg

قد يعجبك أيضا...

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025وتمثلت شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 فيما يلي :تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس وفى حال وجود أماكن متاحة في بعض الصفوف الأعلى سيتم فتح باب التقدم على هذه الأماكن في مدارس محدد فقط، وفى حال عدم وجود اماكن لن يتاح التقدم للصف/ الصفوف الأخرى.يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.شرط السنيشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام 2024 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:-التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سناً.-التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.-ويتمثل السن المطلوب في كل مستوى فيما يلي :* المستوى الأول رياض أطفال 4 سنوات 5 سنوات عدا يوم واحد .* المستوى الثاني رياض أطفال 5 سنوات 6 سنوات عدا يوم واحد.الصف الأول الإبتدائي 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد .* الصف الثاني الإبتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد.* الصف الثالث الإبتدائي 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.