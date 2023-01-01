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آخر فرصة للتسجيل في اختبارات الأزهر.. غلق باب التسجيل الجمعة

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صورة الخبر: جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، استمرار قيام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم حتى مساء الجمعة القادم الموافق 2 أغسطس 2024م، وفقًا للتوزيع الجغرافي لكل طالب بعد تصديق فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل متاح أمام طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية دون الانتظار للنتيجة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنه منذ فتح باب التسجيل الأحد الماضي وحتي صباح اليوم، السبت، قام 26 ألف طالب وطالبة بتسجيل رغباتهم على موقع الجامعة.
اختبار القدرات
وأوضح مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني أن الكليات المعنية باختبار القدرات تبدأ في استقبال الطلاب بداية من غدٍ، الأحد الموافق 28 يوليو الجاري، لأداء الاختبارات، لافتًا إلى أن هذه الاختبارات تقرر لها أن تنتهي في 23 من أغسطس 2024م.

جدير بالذكر أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل كليات: “التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام - اللغات والترجمة تخصص عام انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة - رياض الأطفال انتظام - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام - التربية بنين بتفهنا الأشراف شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم - التربية بنين بتفهنا الأشراف تخصص عام انتظام - كلية التربية بنات القاهرة تخصص عام انتظام- الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف شعبة التربية انتظام - التربية بنين بالقاهرة تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام- التربية الرياضية بنات انتظام - التربية بنين القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية خاصة - التربية بنين أسيوط تخصص عام انتظام - التربية بنات أسيوط انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف قسم رياض الأطفال - التربية بنين القاهرة شعبة التربية الخاصة - التربية بنين أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة”.

والتقديم لأداء اختبار القدرات يكون عبر رابط بوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الأزهر:
azu.edu.eg

المصدر: elbalad

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