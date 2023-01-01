آخر فرصة لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024.. اليوم

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تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس الموافق 22 / 8 / 2024 باب تظلمات الثانوية العامة 2024

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حيث كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن باب تظلمات الثانوية العامة ة2024 سوف يظل مفتوحا أمام الطلاب الراغبين في الاطلاع على اوراقهم ، من يوم الخميس الموافق 8 / 8/ 2024 ولمدة 15 يوما فقط تنتهي الخميس الموافق 22 / 8 / 2024وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آليات وضوابط واجراءات تظلمات الثانوية العامة 2024 على النحو التالى:خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يوماً اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .تم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الغد: ‏ https://tazalom.emis.gov.egماذا يحدث أثناء تظلمات الثانوية العامة 2024 ؟حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة .يقوم الطالب بمراجعة الاجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك .فى حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم .تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان .تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديلوعلى جانب آخر .. كان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لطلاب المدارس الثانوية العادية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ، ومدارس المكفوفين ، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.