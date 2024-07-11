آخر تحديث: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-8-2024



الريال السعودي الريال السعودي



ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 1 أغسطس 2024، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

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وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي12.87 جنيه للشراء.12.96 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري12.92 جنيه للشراء.12.96 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري12.91 جنيه للشراء.12.96 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في بنك مصر12.91 جنيه للشراء12.96 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية12.92 جنيه للشراء.12.96 جنيه للبيعسعر الريال السعودي في بنك قناة السويس12.87 جنيه للشراء.12.96 جنيه للبيع.