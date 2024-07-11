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آخر تحديث: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-8-2024

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صورة الخبر: الريال السعودي
الريال السعودي


ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 1 أغسطس 2024، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
12.87 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

12.92 جنيه للشراء.
12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.91 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.91 جنيه للشراء

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

12.92 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

12.87 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

المصدر: elbalad

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